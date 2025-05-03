Минобороны РФ: ночью над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи над донским регионом дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Всего по данным Минобороны, в российских регионах военные сбили и перехватили 170 украинских БПЛА. Помимо указанных девяти беспилотников в Ростовской области, 96 аппаратов военные уничтожили над территорией Крыма, 47 – Краснодарского края, по восемь – над Брянской и Курской областями, два – над Белгородской областью.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь со 2 по 3 мая военные сбили вражеские беспилотники в Новошахтинске и Каменске, а также в Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. Из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов в поселке Целина.

Владимир Андреев