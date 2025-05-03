Минобороны РФ: ночью над Ростовской областью уничтожили девять украинских БПЛА
В течение прошедшей ночи над донским регионом дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Всего по данным Минобороны, в российских регионах военные сбили и перехватили 170 украинских БПЛА. Помимо указанных девяти беспилотников в Ростовской области, 96 аппаратов военные уничтожили над территорией Крыма, 47 – Краснодарского края, по восемь – над Брянской и Курской областями, два – над Белгородской областью.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь со 2 по 3 мая военные сбили вражеские беспилотники в Новошахтинске и Каменске, а также в Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. Из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов в поселке Целина.