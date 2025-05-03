Судью ООН приговорили к шести годам тюрьмы за принуждение к рабскому труду

Оксфордский королевский суд приговорил судью ООН Лидию Мугамбе к шести годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что она заставляла соотечественницу быть своей служанкой и ухаживать за детьми. Мугамбе, которая также является судьей Верховного суда Уганды, «не проявила ни малейшего раскаяния» и пыталась переложить вину на жертву, заявил судья на слушании, которое прошло накануне, 2 мая.

50-летнюю Мугамбе обвинили в сговоре с целью нарушения иммиграционного законодательства Великобритании, организации поездки с целью эксплуатации, принуждении к труду и попытке запугать свидетеля, пишет The Guardian. Она ограничивала свободу своей соотечественницы в то время, когда училась на доктора юридических наук в Оксфордском университете.

Пострадавшая девушка, имя которой не раскрывается, заявила, что не может вернуться в Уганду из-за опасений за свою безопасность. Она говорила, что, возможно, больше никогда не увидит мать. Пострадавшей было предоставлено убежище в Великобритании на основании обоснованных опасений преследования на своей родине.

Адвокат Мугамбе Пол Раудниц на суде рассказал о «блестящей юридической карьере» Мугамбе. Он указал и на то, что Мугамбе имеет большую общественную поддержку — перед слушанием у здания суда небольшая группа людей с плакатами скандировала «Справедливость для Лидии Мугамбе». Судья, вынося приговор, назвал это «очень печальным делом». Он отметил юридические достижения Мугамбе, включая ее работу в сфере защиты прав человека.