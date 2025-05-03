Мэр Новороссийска: в городе сохраняется угроза атаки БПЛА

В Новороссийске сохраняется угроза использования беспилотников, силы противовоздушной обороны продолжают работать. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Военным удалось отразить атаку с использованием БПЛА, катеров и ракет. Сейчас специальные службы обследуют места происшествия и ищут обломки. Мэр пообещал помощь пострадавшим и призвал жителей соблюдать меры безопасности, оставаясь дома.

Ранее стало известно, что в результате атаки повреждены три жилых дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая двух детей. Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Обломки дронов также повредили три резервуара на зерновом терминале.

Лия Пацан