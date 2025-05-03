Мэр Новороссийска: в городе сохраняется угроза атаки БПЛА
В Новороссийске сохраняется угроза использования беспилотников, силы противовоздушной обороны продолжают работать. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в социальных сетях.
Фото: Полина Решетняк
Военным удалось отразить атаку с использованием БПЛА, катеров и ракет. Сейчас специальные службы обследуют места происшествия и ищут обломки. Мэр пообещал помощь пострадавшим и призвал жителей соблюдать меры безопасности, оставаясь дома.
Ранее стало известно, что в результате атаки повреждены три жилых дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека, включая двух детей. Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Обломки дронов также повредили три резервуара на зерновом терминале.