Компания бывшего чиновника требует 12 млн рублей с крупнейшего театра Перми

АО «Стройземнедвижимость-Пермь» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании 12,8 млн руб. с Пермского театра оперы и балета. В суде истец требует взыскать стоимость дополнительных работ и пени. «Иск связан с требованием оплаты выполненных дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией и контрактом»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в театре. В 2022 году театр заключил контракт с АО «Стройземнедвижимость-Пермь» на капитальный ремонт крыши здания на сумму 31,7 млн руб. Крыша здания была отремонтирована в рамках 300-летия Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По одной из версий, в ходе работ вскрылась необходимость проведения других работ, подрядчик их выполнил, но в проекте и в контракте на эти работы не было заложено средств.

АО «Стройземнедвижимость-Пермь» принадлежит бывшему председателю комитета по агропродовольственной политике и развитию сельской местности департамента АПК Пермской области Михаилу Носову.