Беспилотники повредили три частных дома в селе Юровка под Анапой

В селе Юровка Анапского района из-за падения обломков украинских беспилотников пострадали три частных дома, сообщает оперштаб Краснодарского края. Фрагменты БПЛА выбили окна и повредили двери. Жертв среди населения нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Администрация Анапы пообещала оказать помощь владельцам поврежденного имущества в его восстановлении.

В другом селе курорта — Цибанобалке — обломки дронов упали на дерево. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В обоих населенных пунктах на месте инцидентов работают специальные и экстренные службы.

Наталья Решетняк