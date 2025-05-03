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Беспилотники повредили три частных дома в селе Юровка под Анапой

В селе Юровка Анапского района из-за падения обломков украинских беспилотников пострадали три частных дома, сообщает оперштаб Краснодарского края. Фрагменты БПЛА выбили окна и повредили двери. Жертв среди населения нет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Администрация Анапы пообещала оказать помощь владельцам поврежденного имущества в его восстановлении.

В другом селе курорта — Цибанобалке — обломки дронов упали на дерево. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В обоих населенных пунктах на месте инцидентов работают специальные и экстренные службы.

Наталья Решетняк

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