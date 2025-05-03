В Новороссийске отражают атаку беспилотников

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе объявлена ракетная опасность, а также опасность атаки БПЛА и безэкипажных катеров. Российские военнослужащие отражают нападение со стороны армии Украины.

Мэр попросил горожан ждать отмены опасности. Также он призвал не снимать фото и видео работы систем ПВО и сотрудников оперативных служб. О последствиях атаки еще не сообщалось.

До этого в станице Тамань начался пожар из-за падения обломков беспилотника. Также в результате налета был поврежден жилой дом. Пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.