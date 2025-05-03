В Новороссийске отражают атаку дронов ВСУ

В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) украинского режима, сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях. Жители Новороссийска сообщают о звуках взрывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети»,— написал Андрей Кравченко.

Около двух часов ночи в городе включили сирену. Мэр Новороссийска объявил ракетную опасность, а также угрозу атаки БПЛа и БЭКов.

Наталья Решетняк