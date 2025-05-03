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В Новороссийске звучит сирена

В Новороссийске объявлена ракетная опасность, а также угроза атаки морских дронов и БПЛА. Работает сирена.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава города Андрей Кравченко через социальные сети призвал жителей немедленно укрыться в безопасных местах: в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Для тех, кто на улице, советуют искать убежище в цоколях ближайших зданий или подземных переходах.

Андрей Кравченко также попросил жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео работы ПВО и спецслужб.

Лия Пацан

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