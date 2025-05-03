В Новороссийске звучит сирена
В Новороссийске объявлена ракетная опасность, а также угроза атаки морских дронов и БПЛА. Работает сирена.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Глава города Андрей Кравченко через социальные сети призвал жителей немедленно укрыться в безопасных местах: в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Для тех, кто на улице, советуют искать убежище в цоколях ближайших зданий или подземных переходах.
Андрей Кравченко также попросил жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео работы ПВО и спецслужб.