В Новороссийске объявлена ракетная опасность

В Новороссийске запущена сирена. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали примерно в 1 час 40 минут. Глава города Андрей Кравченко призвал местных жителей укрыться в безопасных местах — цоколях или жилых помещениях без окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ракетная опасность. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)»,— написал Андрей Кравченко в соцсетях.

Спустя 20 минут мэр добавил, что городу также угрожают беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера (БПЛА и БЭК).

Он также призвал жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы спецслужб.

Днем 2 мая в Новороссийске дважды объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров.

Наталья Решетняк