В Новороссийске объявлена ракетная опасность
В Новороссийске запущена сирена. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали примерно в 1 час 40 минут. Глава города Андрей Кравченко призвал местных жителей укрыться в безопасных местах — цоколях или жилых помещениях без окон.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Ракетная опасность. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)»,— написал Андрей Кравченко в соцсетях.
Спустя 20 минут мэр добавил, что городу также угрожают беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера (БПЛА и БЭК).
Он также призвал жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работы спецслужб.
Днем 2 мая в Новороссийске дважды объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров.