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В Ростове насчитали 18 бесплатных парковочных мест

В Ростове-на-Дону из 6,7 тыс. парковочных мест лишь 18 являются полностью бесплатными. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общего количества парковочных мест за 5,9 тыс. можно заплатить электронно. Еще 699 мест предназначены для маломобильных граждан.

Паркинг в донской столице планируется расширить, для этих целей уже нашли инвестора. Особое внимание уделят стоянкам для большегрузов, чтобы свести к минимуму случаи несанкционированной парковки большегрузов на обочинах и в жилых секторах.

В рамках проекта на улице 1-я Луговая будет сформировано 230 машиномест (37,4 тыс. кв. м). В инфраструктуру стоянки войдут распределительные площадки, ограждения и освещение.

Мария Хоперская

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