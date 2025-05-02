Новороссийцы завоевали 35 медалей на Первенстве края по метанию ножа

Воспитанники объединения «Сарган» из Новороссийска завоевали 35 медалей и первое место в общекомандном зачете на Первенстве Краснодарского края по спортивному метанию ножа в Кропоткине. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В копилке юных спортсменов — 16 золотых, 12 серебряных и семь бронзовых наград.

В течение двух дней участники из Новороссийска, Краснодара, Сочи, Тимашевска и Кавказского района демонстрировали меткость бросков с разных дистанций. Новороссийская команда одержала победу в общекомандном зачете.

Четверо воспитанников «Саргана» — Алиса Ткаленко, Аркадий Гурин, Андрей Видманов и Даниил Лескин — выполнили нормативы кандидата в мастера спорта. Подготовкой чемпионов занимался педагог И.И. Лукаш.

Теперь новороссийские спортсмены составят основу сборной Краснодарского края и будут представлять регион на Первенстве Южного Федерального округа.

Мария Удовик