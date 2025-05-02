Белый дом планирует почти на четверть сократить бюджет NASA в 2026 году

Белый дом опубликовал проект бюджета на 2026 год. В нем президент США Дональд Трамп предлагает сократить расходы по множеству статей. В их числе взносы в миротворческие организации и структуры ООН, расходы на Госдеп и USAID, финансирование образования и науки. Сокращение бюджета затронет и космическую отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Skipper / File Photo / Reuters Фото: Joe Skipper / File Photo / Reuters

Согласно проекту, на работу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2026 году выделят $18,8 млрд. В этом году сумма на $6 млрд больше (24,3%) — $24,8 млрд. Например, сократится количество средств, выделяемых на МКС. В документе указано, что США начнут подготовку к выводу станции из эксплуатации. Также предлагается отказаться от миссии по доставке проб с Марса.

Всего, согласно проекту, расходы бюджета сократятся на $163 млрд. При этом планируется увеличить средства, выделяемые на охрану границы США. Проект направлен на рассмотрение, для принятия необходимо одобрение Конгресса США.

Екатерина Отрашкевич