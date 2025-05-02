«Ленинградская» симфония, «Аленький цветочек» и «Салават Юлаев» с «Локомотивом»

В ближайшие семь дней в Уфе можно будет посетить фортепьянный концерт монаха Авеля, услышать «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича. В театрах — балет «Аленький цветочек», спектакли «У ковчега в восемь» и «Осенью 41-го». Кинотеатры Уфы покажут «Легенды наших предков» и «Сокровища гномов». Любителей спорта ждут на бесплатном забеге и в «Уфа-Арене», где состоится четвертый матч между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» за выход в финал Кубка Гагарина.

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Концерты

4 мая в Башкирской государственной филармонии состоится фортепианный вечер монаха Авеля. Музыкант окончил музыкальное училище имени Римского-Корсакова по классу фортепиано, затем учился в Санкт-Петербургской государственной консерватории, а после десять лет жил в монастыре Дохиар на горе Афон и Валаамском монастыре. Известность Авель получил благодаря соцсетям, где на него подписаны около полумиллиона человек. В программе — произведения Баха, Моцарта, Шопена, Рахманинова, а также произведения более современных композиторов — Поля де Сенневиля, Алексея Архиповского, Астора Пьяццоллы и других.

Молодую аудиторию ждут 5 мая в Dom Печати. Тут выступит рэпер Дмитрий Артемьев, более известный как Pepel Nahudi. На концерте прозвучат как новые треки, так и уже вышедшие хиты: «Заново завоевать», «Целую», «Кто тебе сказал», «Архангелы» и другие.

9 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится концерт, посвященный этому событию. Государственный академический симфонический оркестр республики Башкортостан представит симфонию №7 до мажор («Ленинградская») Дмитрия Шостаковича. «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, нашему родному городу — Ленинграду я посвящаю свою Седьмую симфонию»,— написал в свое время композитор. Одно из первых исполнений симфонии прошло в декабре 1942 года в башкирском городе Белебее в присутствии автора. Дирижер — народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.

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Спектакли

3 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета можно будет посмотреть балет «Аленький цветочек» по мотивам одноименной сказки уроженца Уфы Сергея Аксакова. В основе сюжета — история младшей купеческой дочки, получившей в подарок от отца аленький цветочек, «краше которого нет на белом свете». Сорвав цветок, купец запустил череду событий, в финале которых традиционный для сказок хэппи-энд, но на пути к нему главным героям предстоит пережить ни одно испытание. Либретто Владимира Купцова и Андрея Петрова. Хореограф-постановщик: Андрей Петров. В ролях: Сергей Бикбулатов, Артем Доброхвалов, Разиля Мурзакова, Адель Филлипова, Софья Гаврюшина, Алиса Алексеева и другие.

4 мая в Молодежном театре можно будет посмотреть комедию «У ковчега в восемь». Три пингвина, живущие в холодной Антарктике, постоянно ссорятся из-за пустяков. И вот во время одной такой ссоры к ним прилетает Белая Голубка, которая сообщает о Всемирном Потопе, о том, что Бог велел собрать «каждой твари по паре» для продолжения рода, а всем остальным предречена гибель. Перед пингвинами встает вопрос: как проникнуть на Ноев ковчег, имея два билета на троих? Режиссер: Мусалим Кульбаев. В ролях: Рамзиль Сальманов, Аида Кульбаева, Шагит Хамматов, Гузель Аюпова, Венер Камалов.

Спектакль «Осенью 41-го» можно будет увидеть 6 мая в Татарском театре «Нур». В пьесе Рима Хасанова героев связывает неожиданная встреча на поле боя, первое столкновение с врагом. Несмотря на то, что пути героев разошлись, эта встреча осталась в их сердцах на всю жизнь. После окончания войны фронтовики, давно жившие мирной жизнью, нашли друг друга. Режиссер: Зиннур Сулейманов. В ролях: Гульназ Биктимерова, Ирина Ганиева, Лилия Тазетдинова, Динар Тимершаехов, Айрат Фатыхов и другие.

7 мая в Театре драмы имени Гафури спектакль «Не успела сказать: “Люблю”» по одноименной повести Гульсиры Гизатуллиной. Трогательное и эмоциональное произведение затрагивает вечные темы любви, потери, сожаления и скоротечности жизни, напоминая о важности человеческих отношений. Режиссер: Айрат Абушахманов. В ролях: Ильгиза Гильманова, Артур Кабиров, Айдар Шамсутдинов, Тан Хусаинов и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Никита Кологривый (слева) и Владимир Канухин (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актеры Никита Кологривый (слева) и Владимир Канухин (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы начался показ фильма «Легенды наших предков». Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией. В ролях: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Зоя Багынанова, Николай Коляда, Владимир Маркони.

Зло вернулось в фильме «Оно. Новая глава». Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. Однажды на пороге её дома появляется перепуганная 14-летняя Райли с просьбой спасти ее от злобной сущности. Синтия сразу же видит прицепившуюся к ней жуткую тварь и решает не связываться, но её дочь Джордан, наоборот, полна решимости помочь. В ролях: Эшли Грин, Шон Эшмор, Элли О’Брайен, Джуно Ринальди, Марк Тейлор, Джулиан Ричингс, Дов Тифенбах и другие.

Российская премьера — «Сокровища гномов». Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается: развод, проблемы с бизнесом. От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит… четырех живых гномов. В ролях: Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Алиса Руденко, Михаил Орлов, Владимир Сычев и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Салават Юлаев" Алексей Василевский во время матча

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев» Игрок команды "Салават Юлаев" Алексей Василевский во время матча

Фото: Дмитрий Мухаметкулов / ХК «Салават Юлаев»

Спорт

3 мая в «Уфа-Арене» состоится четвертый матч между ХК «Салават Юлаев» и ярославским «Локомотивом» в рамках 1/2 финала кубка Гагарина Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В тот же день ФК «Уфа» встретится на стадионе «Нефтяник» с ФК "Нефтехимик" (Нижнекамск) в рамках Первой лиги России по футболу сезона 2024 и 2025 годов.

Поклонников бега в этот день ждут в парке Кашкадан и парке Лесоводов. Тут состоится забег «5 верст» — бесплатные дружеские старты на 5 км с фиксацией времени. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком.