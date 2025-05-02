Донские застройщики покупают товары для удешевления работ на 18% чаще

В Ростовской области с начала 2025 года провели 229 тендеров на закупку товаров для удешевления строительства, что на 18,3% больше показателей 2024 года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, спрос на легкие стальные конструкции увеличился на 7,6%, на СИП-панели — на 12,2%, на профнастил — на 14,7%, а на сэндвич-панели —на 16,7%. Чаще всего донские застройщики приобретают стеклопластиковую арматуру — спрос увеличился на 32,6%.

Аналитики «ТендерПро» отметили, что в первые три месяца 2025 года строительные компании на 17% чаще проводили торги на закупку более доступных материалов. Кроме того, застройщики стали отдавать предпочтение долгосрочным контрактам.

Мария Хоперская