В топ-10 мирового рейтинга не останется российских теннисистов

В ближайший понедельник, 5 мая, в первой десятке рейтинга мужского мирового теннисного рейтинга впервые за 5 лет и почти 11 месяцев не будет ни одного игрока из России. Это стало ясно после того, как сегодня в полуфинале Mutua Madrid Open, проходящего в столице Испании объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом €16 млн, норвежец Каспер Рууд обыграл аргентинца Франсиско Серундоло — 6:4, 7:5.

Выход в финал позволит Рууду, на данный момент занимающему в классификации АТР 15-м место, оттеснить с 10-го на 11-ю позицию россиянина Даниила Медведева, который в четверг уступил скандинаву в четвертьфинале — 3:6, 5:7. Другой российский теннисист Андрей Рублев, который пока стоит 8-м, как уже сообщал «Ъ», проиграл на Mutua Madrid Open в третьем круге и, не сумев защитить свой прошлогодний титул, опустится на 17-е место.

В последний раз представители России отсутствовали в топ-10 классификации АТР почти шесть лет назад во время Открытого чемпионата Франции. С тех пор, как 10 июня 2019 года Карен Хачанов стал 9-й ракеткой мира, в первой десятке неизменно находился хотя бы один россиянин. Столь длительных периодов непрерывного пребывания в топ-10 теннисистов из России еще не было. Предыдущий рекорд (5 лет и 3 с половиной месяца, c 1 февраля 1999 года до 19 мая 2004 года) установили Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Евгений Федяков