Историческое здание в центре Ярославля станет гостиницей

В Ярославле объект культурного наследия федерального значения «Александринский приют» XVIII века на площади Челюскинцев, 8 переделают под гостиницу с мансардным этажом. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Подрядная организация получила разрешение на проведение работ по реставрации. Разрешение будет действовать до конца 2025 года, вскоре подрядчик намерен приступить к реализации намеченных планов.

«Среди них – воссоздание утраченных элементов лепного декора, реставрационные работы на фасадах здания, замена стропильной системы крыши и другие восстановительные работы. При этом будет сохранена историческая планировка здания в капитальных стенах»,— прокомментировала и.о. руководителя областной службы охраны ОКН Светлана Охинцева.

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В правительстве области уверены, что открытие гостиницы внесет вклад в развитие туристической инфраструктуры города.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что объект культурного наследия «Дом Дунаева» на проспекте Октября в Ярославле приспособят под гостиницу.

Алла Чижова