Историческое здание в центре Ярославля станет гостиницей
В Ярославле объект культурного наследия федерального значения «Александринский приют» XVIII века на площади Челюскинцев, 8 переделают под гостиницу с мансардным этажом. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Подрядная организация получила разрешение на проведение работ по реставрации. Разрешение будет действовать до конца 2025 года, вскоре подрядчик намерен приступить к реализации намеченных планов.
«Среди них – воссоздание утраченных элементов лепного декора, реставрационные работы на фасадах здания, замена стропильной системы крыши и другие восстановительные работы. При этом будет сохранена историческая планировка здания в капитальных стенах»,— прокомментировала и.о. руководителя областной службы охраны ОКН Светлана Охинцева.
В правительстве области уверены, что открытие гостиницы внесет вклад в развитие туристической инфраструктуры города.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что объект культурного наследия «Дом Дунаева» на проспекте Октября в Ярославле приспособят под гостиницу.