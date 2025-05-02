Главные новости 2 мая. Кавказ

Дума города-курорта Кисловодска намерена приватизировать 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Кисловодский центральный рынок» (КЦР). Муниципальное предприятие выставили на торги по начальной цене 843,8 млн руб.

Кисловодск оказался среди победителей международного конкурса «Туристический символ Кавказа» по результатам открытого голосования. Город-курорт получил награду в категории «Лучший оздоровительный курорт».

Кадет Северо-Кавказского суворовского военного училища Максим Огоев принял участие во встрече с Владимиром Путиным на просветительском марафоне Общества «Знание» в Москве. Суворовец пообщался лично с Президентом.

Фонтаны партерной группы начали работу в Ессентуках. Торжественный запуск состоялся на с Театральной площади.

Сборная России по бобслею начнет подготовку к олимпийскому сезону 11 мая в Кисловодске.

Невинномысский химико-технологический колледж благодаря участию в федеральном проекте «Профессионалитет» создал образовательно-производственный центр с десятью специализированными лабораториями на 450 студентов. К концу 2025 года планируется увеличить их количество до 820 человек, а к 2026 году — до 1100 учащихся.

В Предгорном округе Ставрополья к празднованию Дня Победы приготовят 10 т каши и 500 л шулюма из натуральных продуктов местных производителей.