Кисловодск назван лучшим оздоровительным курортом Кавказа

Кисловодск оказался среди победителей международного конкурса «Туристический символ Кавказа» по результатам открытого голосования. Город-курорт получил награду в категории «Лучший оздоровительный курорт», сообщает пресс-служба Полпреда Президента РФ в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Открытое голосование проходило на сайте www.caucasus.world с 17 января по 30 апреля. Грозный удостоен звания «Туристическая столица Кавказа», а Сулакский каньон в Дагестане признан победителем в номинации «Главная достопримечательность».

Николай Аксенов