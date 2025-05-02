Майк Салливан назначен главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс»

Майк Салливан займет должность главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает пресс-служба команды. Ранее он возглавлял «Питсбург Пингвинс».

19 апреля с поста главного тренера «Рейнджерс» был уволен Питер Лавиолетт. Регулярный сезон команда завершила на пятом месте дивизиона «Метрополитен», набрав 85 очков за 82 матча, и не вышла в play-off впервые за четыре года. Лавиолетт возглавил клуб в сезоне-2023/24 и дошел до финала конференции Кубка Стэнли, где команда уступила «Флорида Пантерс» со счетом 2:4.

Салливан руководил «Питсбургом» с 2015 года. Клуб объявил о его отставке 28 апреля. Он дважды приводил команду к победе в Кубке Стэнли — в 2016 и 2017 годах. С 409 победами Салливан является рекордсменом клуба по числу выигранных встреч. «Питсбург» занял седьмое место в турнирной таблице дивизиона «Метрополитен» и не смог выйти в розыгрыш Кубка Стэнли третий сезон подряд.

Таисия Орлова