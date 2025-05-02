Жительница Татарстана вернула 730 тыс. рублей после расторжения контракта

В Татарстане местная жительница добровольно вернула 730 тыс. руб. после расторжения трудового контракта. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Республике Татарстан.

В Спасское районное отделение судебных приставов Республики Татарстан поступил исполнительный лист о взыскании с местной жительницы 730 тыс. руб. компенсационной выплаты. Средства были перечислены женщине ранее в рамках трудового контракта, который она не смогла выполнить.

Женщина работала в медицинском учреждении одного из российских регионов, но из-за семейных обстоятельств была вынуждена досрочно уволиться. Согласно условиям договора, в случае невыполнения обязательств по отработке установленного срока часть выплаченных средств подлежала возврату. Минздрав инициировал процедуру взыскания задолженности.

Чтобы избежать принудительных удержаний из заработной платы, должница полностью погасила сумму до начала действий судебных приставов.

Артём Дергунов