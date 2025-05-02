Денис Паслер встретился с бойцами СВО в свердловском госпитале

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретился с бойцами специальной военной операции (СВО) в областном госпитале для ветеранов войн. Как рассказал глава, сегодня прошел субботник на территории госпиталя, а затем зашли к ветеранам. По словам господина Паслера, он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы, а затем зашел к бойцам.

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«Конечно, зашел в палаты к нашим бойцам – участникам специальной военной операции, поблагодарил за преданность Родине и защиту нашей страны. Мы и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы у парней были все условия для выздоровления и прохождения реабилитации»,— написал Денис Паслер у себя в Telegram-канале.

В следующем году госпиталь отметит 85 лет. «Ключевая задача – совместными силами народной стройки обустроить парк рядом с госпиталем, где смогут отдыхать пациенты. Мы уже готовим постановление, утверждающее план мероприятий по подготовке к 85-летию учреждения в 2026 году и 90-летию в 2031»,— рассказал врио губернатора. Также, по его словам, будет сформирован попечительский совет.