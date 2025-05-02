Более 250 человек пришли на субботник в Шарташском лесопарке в Екатеринбурге

В екатеринбургском Шарташском лесном парке провели субботник, в котором участвовали более 250 человек, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Участники занимались очисткой территории от кустарников.

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Как сообщил врио главы Свердловской области Денис Паслер, который также принимал участие в субботники, сообщил, что в Шарташском лесопарке убирали поваленные деревья, утилизировали старую древесину. Также уборку провели на территории областного госпиталя для ветеранов войн, там посадили ели. «Благодаря усилиям уральцев площадки преобразились после долгой зимы»,— прокомментировал глава региона.