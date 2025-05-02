Минобороны: Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ

Дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря ночью и утром сегодня, 2 мая, были уничтожены десять безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России.

Помимо этого, отмечается в сообщении, дежурные средства флота уничтожили быстроходный катер Willard американского производства. Еще два безэкипажных катера ВСУ были повреждены.

В сводке Минобороны за неделю с 26 апреля по 2 мая сообщается, что в этот период для уничтожения катера Willard и еще трех безэкипажных катеров ВСУ привлекалась морская авиация Черноморского флота.