В Камском Устье ушла из жизни мировая судья Диляра Сафина

В возрасте 34 лет скончалась мировая судья судебного участка № 1 по Камско-Устьинскому судебному району Татарстана Диляра Сафина. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в министерстве юстиции республики.

Причина смерти не уточняется.

Диляра Сафина родилась 3 декабря 1990 года. На должность мирового судьи ее назначили 15 февраля 2024 года.

Коллектив министерства юстиции Татарстана и судейское сообщество республики выразили соболезнования близким Диляры Сафиной.

Дарья Сайфиева