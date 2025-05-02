На капремонт трех школ в Татарстане выделят 301,6 млн рублей
На капитальный ремонт двух гимназий и средней школы в Татарстане направят почти 301,6 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.
Денежные средства выделят из бюджета республики. Капремонт планируется провести в:
- средней школе № 4 Агрызского района (229,8 млн);
- Новошешминской гимназии (39 млн);
- Муслюмовской гимназии (32,8 млн).
Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан». Капремонт должны выполнить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.