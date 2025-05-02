С пляжей Новороссийска эвакуируют людей

Власти Новороссийска организовали эвакуацию людей с пляжей Южного района и Мысхакского сельского округа в связи с угрозой безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южного внутригородского района в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Горожанам, проживающим на первой береговой линии, рекомендуют не приближаться к окнам и укрываться в помещениях, чьи окна не выходят на море, либо в комнатах без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных, туалетах или кладовых.

Власти настоятельно призывают избегать нахождения на открытых пространствах вблизи моря, сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями. Сигнал об отмене ограничений будет передан, как только ситуация нормализуется.

Также введен запрет на фото- и видеосъемку работы ПВО, средств защиты объектов атаки и деятельности специальных и оперативных служб с последующим размещением материалов в социальных сетях.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в городе-герое объявлена тревога из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Отмена предупреждения будет объявлена сразу после нормализации ситуации и устранения угрозы.

Мария Удовик