В Новороссийске объявлена тревога из-за угрозы атаки безэкипажных катеров

Власти Новороссийска объявили сигнал тревоги «Внимание всем» из-за угрозы атаки безэкипажных катеров, призвав жителей прибрежной зоны оставаться в безопасных помещениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Местным жителям запрещено фиксировать и размещать в интернете фото- и видеоматериалы о работе противовоздушной обороны, защитных средствах и действиях оперативных служб.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями»,— говорится в обращении властей. Актуальную информацию можно получать в официальных соцсетях администрации, на радио «Новая Россия» (104FM) и телеканале «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов).

Отмена предупреждения будет объявлена сразу после нормализации ситуации и устранения угрозы.

Мария Удовик