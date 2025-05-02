Прокуратура добилась обеспечения астраханского инвалида средствами реабилитации

В Астраханской области благодаря вмешательству прокуратуры 76-летней женщине, являющейся инвалидом, выдали технические средства реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Икрянинского района выяснила, что в сентябре минувшего года пожилая женщина попросила местный центр социальной поддержи населения предоставить ей функциональную кровать с механическим приводом, прикроватным столиком и стулом для ванны. Данные об астраханке направили в региональное министерство социального развития и труда, однако в течение более пяти месяцев после этого средства реабилитации она так и не получила.

В связи с этим надзорное ведомство попросило суд обязать министерство области обеспечить пенсионерку функциональной кроватью. В итоге пожилой женщине выдали все необходимое.

Павел Фролов