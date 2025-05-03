На капремонт школ и колледжа в Татарстане выделят 367,8 млн рублей

На капитальный ремонт общеобразовательных школ, спортивной школы и колледжа в Татарстане направят более 367,8 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Денежные средства из бюджета республики выделят на капремонт:

Ютазинской средней школы (176,2 млн руб.);

спортивного зала «Яшьлек» в населенном пункте Сосновый Бор (89,5 млн руб.);

кровли зданий учебно-лабораторного комплекса № 1 Камского строительного колледжа имени Е.Н. Батенчука (55,9 млн руб.);

спортивной школы «Олимп» в Ютазинском районе (38,5 млн руб.);

спортивного зала в Черемшанской средней школе № 1 (7,5 млн руб.).

Заказчиками работ являются «Главстрой Республики Татарстан» и «Главинвестстрой Республики Татарстан». Капремонт должны выполнить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Диана Соловьёва