В химико-технологическом колледже Невинномысска появилось 10 спецлабораторий

Невинномысский химико-технологический колледж благодаря участию в федеральном проекте «Профессионалитет» создал образовательно-производственный центр с десятью специализированными лабораториями на 450 студентов. К концу 2025 года планируется увеличить их количество до 820 человек, а к 2026 году — до 1100 учащихся, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

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Среди специальностей подготовки: строительство и эксплуатация зданий, монтаж и обслуживание промышленного оборудования, автоматизация производств, машиностроение и химическая технология неорганических веществ.

«Программа направлена на совершенствование среднего профессионального образования, увеличение числа квалифицированных выпускников и формирование у студентов компетенций, соответствующих современным запросам экономики»,— написал губернатор.

Колледж заключил целевые договоры на подготовку специалистов с девятью ведущими предприятиями региона.

Николай Аксенов