CNN: западная разведка сообщила об изменении целей России на Украине

Власти России, вероятно, пересмотрели свои стратегические задачи в конфликте с Украиной в сторону более краткосрочных целей, сообщает CNN со ссылкой на источники, которые знакомы с разведданными США и других западных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Донецк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Донецк

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным собеседников телеканала, Россия намерена сосредоточиться на укреплении контроля над уже занятыми территориями и поддержке экономики. Один из источников предположил, что это может быть связано с попыткой улучшить отношения с США.

При этом, как отмечают собеседники CNN, Россия не отказывается от «максималистских военных планов», включая взятие под контроль новых украинских территорий. Ранее американская разведка предупреждала администрацию Дональда Трампа о таких намерениях российских властей.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин «имеет главную цель — достичь тех целей, которые он ставил, начиная СВО». «Мы должны обеспечить наши национальные интересы»,— сказал тогда господин Песков журналистам.