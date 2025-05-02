Утверждены даты финальных матчей «Пути регионов» и «Пути РПЛ» Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) определил даты проведения матчей финала «Пути регионов» и ответной встречи финала «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В финале «Пути регионов» московский «Спартак» и «Ростов» встретятся 15 мая на «Лукойл-Арене» в Москве. Матч начнется в 20:00.

Ответный матч финала «Пути РПЛ» между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» состоится 14 мая на «ВЭБ Арене». Встреча начнется в 19:30. В первой игре «Зенит» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.

Победители двух противостояний сыграют в Суперфинале Кубка России, который пройдет 1 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является «Зенит». В прошлом году в решающем матче петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Таисия Орлова