МЧС Татарстана предупредило о сильном дожде и грозах
В ближайшие сутки в Татарстане ожидаются сильный дождь и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
МЧС Татарстана предупредило о сильном дожде и грозах
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» дожди в республике продлятся с 18 часов 2 мая до 18 часов 3 мая.
Также днем ожидается сильный ветер порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью 3 мая составит до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+15 градусов.