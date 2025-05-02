В ближайшие сутки в Татарстане ожидаются сильный дождь и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МЧС Татарстана предупредило о сильном дожде и грозах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ МЧС Татарстана предупредило о сильном дожде и грозах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» дожди в республике продлятся с 18 часов 2 мая до 18 часов 3 мая.

Также днем ожидается сильный ветер порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 3 мая составит до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Дарья Сайфиева