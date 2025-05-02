Двух ижевчан арестовали по делу о попытке сбыта 55 грамм смеси с мефедроном

Двух ижевчан арестовали по делу о попытке сбыта наркотиков группой лиц в крупном размере (ст. 228.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение 2 мая принял Индустриальный райсуд Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По данным следствия, 29 апреля во время досмотра фигурантов 31 и 35 лет обнаружили около 55 г смеси с мефедроном в составе, которую обвиняемые планировали бесконтактно сбывать на территории Удмуртии. Наркотики изъяли.

Кроме того, следствие проверяет причастность фигурантов к изготовлению мефедрона в особо крупном размере. По месту жительства обвиняемых обнаружили вещества, похожие на наркотики, и оборудование для их производства.

Подсудимые и их защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Судебная инстанция приняла решение отправить фигурантов в СИЗО на два месяца, до 29 июня.