На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града

На территории Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня. Синоптики обещают ливни с грозами, градом и порывами ветра до 30 м/с, сообщает региональный Гидрометцентра.

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«Непогода накроет регион в период с 15:00 до 17:00 и до конца суток 2 мая, далее в течение суток 3 мая»,— сообщили сотрудники Гидрометцентра.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности во время разгула стихии.

Николай Аксенов