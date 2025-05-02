Назван самый кассовый фильм в Ярославской области в апреле 2025 года

Комедия «Батя 2. Дед» стала самым кассовым фильмом в Ярославской области в апреле 2025 года. Картина вышла в прокат 3 апреля и собрала за месяц 14,6 млн руб. Соответствующие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Батя 2. Дед"

Фото: Кинопоиск Кадр из фильма "Батя 2. Дед"

Фото: Кинопоиск

На этот фильм сходили 38,9 тыс. ярославских зрителей. На втором месте по сборам расположилась картина «Кракен» с Александром Петровым. С 17 по 30 апреля на фильм сходили 11,3 тыс. зрителей, они отдали за просмотр 4,1 млн руб.

Замыкает тройку лидеров по сборам фильм «Пальма 2», вышедший 20 марта. Картина собрала 1,4 млн руб. и 4,9 тыс. ярославцев.

Алла Чижова