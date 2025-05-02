Российского бизнес-коуча Афонина нашли мертвым в отеле на Бали

В отеле на острове Бали нашли тело российского бизнес-коуча Артема Афонина. Об этом сообщает портал TribunLampung.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Афонин

Фото: @bohiness Артем Афонин

Фото: @bohiness

28 апреля уборщик отеля пытались войти в номер, но мужчина не открывал дверь. После того как на следующий день работник снова не смог попасть в номер, он решил заглянуть в окно. Сотрудник увидел туриста лежащим на полу. Работникам отеля не удалось открыть дверь с помощью дополнительного ключа, поэтому ее пришлось выломать. По предварительным данным полиции, на момент обнаружения прошло более 12 часов после смерти мужчины.

На теле россиянина были многочисленные синяки, его голова была обернута полиэтиленовым пакетом, а шея затянута кожаным ремнем. По словам главы отдела по связям с общественностью полиции района, которые приводит Tribun, правоохранительные органы проверяют версии об убийстве и суициде.