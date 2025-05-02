Хуситы заявили о ракетном ударе по израильской авиабазе

Яхья Сариа, представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), заявил, что по базе военно-воздушных сил Рамат-Давид на севере Израиля был нанесен ракетный удар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа

Фото: IRNA Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа

Фото: IRNA

«Ракетные войска нанесли удар по авиабазе Рамат-Давид с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2". Цель была поражена, системы ПВО не сработали», — сказал господин Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Израильская сторона эту информацию не комментировала. Хуситы неоднократно угрожали атаковать Израиль с начала эскалации конфликта в Газе в 2023 году. Они блокируют проход судов, связанных с Израилем, через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.