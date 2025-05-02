Нижегородец с игрушечным пистолетом пытался ограбить ребенка

В Нижнем Новгороде в отношении 27-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о покушении на разбой. По данным регионального управления СКР, 30 апреля в Канавинском районе он подошел к 12-летней девочке и угрожая игрушечным пистолетом, потребовал отдать ему мобильный телефон и ювелирные украшения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По независящим от обвиняемого обстоятельствам он не смог довести до конца свой преступный умысел и был вынужден скрыться с места происшествия. Позже нижегородец был задержан и арестован. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу.