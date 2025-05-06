В Чувашии в I квартале 2025 года число вакансий для пенсионеров выросло на 75%

По итогам первого квартала 2025 года в Чувашской Республике количество вакансий для пенсионеров увеличилось на 75%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба сервиса «Авито Работа».

По сравнению с первым кварталом 2024 года в Чувашии также выросло число вакансий для студентов на 38%, а предложений с возможностью подработки — на 62%.

Больше всего вакансий в республике предлагали в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов, логистике, пищевой промышленности, производстве непродовольственных товаров, а также в розничной и оптовой торговле.

Размер средней зарплаты, которую предлагали в Чувашии в первом квартале 2025 года, составил около 70 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Груз давит на вакансии».

Диана Соловьёва