В Казани экс-администратор пищевого производства оштрафована за антисанитарию

В Казани бывший администратор пищевого производства признана виновной и оштрафована за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Установлено, что в 2024 г. женщина работала администратором на казанском предприятии по переработке и продаже мяса птицы, где одной из ее обязанностей являлся контроль за соблюдением санитарных требований в цехах разделки и консервирования продукции. Однако она систематически пренебрегала нормами: не обеспечивала должную дезинфекцию оборудования, допускала наличие насекомых в производственных помещениях, а также хранила продукты с истекшим сроком годности.

В ходе проверки выявленные нарушения привели к изъятию партии продукции.

Женщине было выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления массового заболевания и отравления людей).

Артём Дергунов