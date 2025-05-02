В Азове 3 мая пройдет ярмарка выходного дня

В Азове состоится продовольственная ярмарка выходного дня. Мероприятие на улице Привокзальной пройдет с 7:00 до 15:00 в субботу, 3 мая, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На прилавках можно будет найти мясные и рыбные полуфабрикаты, соленья и сыры, овощи и фрукты, а также бакалейные, кондитерские изделия и выпечку. Садоводы смогут приобрести рассаду, саженцы фруктовых деревьев, семена цветов и овощей.

Из сообщения следует, что праздничные ярмарки пройдут в Гукове, Новошахтинске, Белокалитвинском, Зерноградском и других районах.

Мария Хоперская