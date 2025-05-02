В Новороссийске проводят военные учения по отражению атак дронов

Новороссийская военно-морская база проводит учения с артиллерийскими стрельбами по отражению нападения беспилотных катеров и летательных аппаратов в акватории морского порта 2 мая 2025 года. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

В ходе маневров военнослужащие отработают практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. На учениях проводят реальные артиллерийские стрельбы с молов Военной гавани.

На время проведения стрельб введены ограничения. В акватории порта полностью запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, не подлежащие государственной регистрации, а также надувные лодки, гидроциклы, сапборды, виндсерфинги и аналогичное оборудование. Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Мария Удовик