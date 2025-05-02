В Нижнекамске 9 мая с 10:00 до 15:00 на площади Лемаева пройдет акция «Стена памяти». Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске в День Победы пройдет акция «Стена памяти»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Нижнекамске в День Победы пройдет акция «Стена памяти»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Каждый желающий сможет почтить память героев, разместив их фотографии на «Стене памяти».

Чтобы присоединиться к акции, необходимо подготовить снимок формата А6 (1015 см), указав внизу фамилию, имя, отчество и годы жизни героя.

«Распечатайте фото, поместите в файл или заламинируйте», — говорится в сообщении.

Те, у кого нет подходящего изображения, могут использовать специальные заготовки в виде «звездочек», на которых можно написать имя ветерана и прикрепить их к стене.

Мемориальная конструкция будет установлена на литературной площадке Библиотечной системы рядом с ТЮЗом.

Артём Дергунов