Сборная России по бобслею начнет подготовку к олимпийскому сезону в Кисловодске

Сборная России по бобслею начнет подготовку к олимпийскому сезону 11 мая в Кисловодске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды Филиппа Егорова.

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«Первый сбор национальной команды будет длиться 12 дней и пройдет с 11 по 23 мая»,— рассказал Филипп Егоров.

На сборы приглашены 14 атлетов основного и юниорского составов. Главными задачами мероприятия станут восстановление функциональных способностей организма спортсменов, улучшение уровня их общей физической подготовки и укрепление опорно-двигательного аппарата.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила российским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. Вопрос возможного возвращения россиян на международные соревнования и их участия в отборе на Олимпиаду-2026 будет обсуждаться на сентябрьском конгрессе организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Николай Аксенов