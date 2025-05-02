«Миннесота» завершила выступление в play-off НХЛ

Клуб «Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в шестом матче серии 1/8 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2 и не смог выйти в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли. В 1/4 финала «Вегас» встретится с «Эдмонтон Ойлерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Вегас Голден Найтс» Адин Хилл (33-й номер) против форварда «Миннесоты Уайлд» Райана Хартмана (38-й номер) в матче 1/8 финала play-off НХЛ

Фото: Nick Wosika-Imagn Images / Reuters Вратарь «Вегас Голден Найтс» Адин Хилл (33-й номер) против форварда «Миннесоты Уайлд» Райана Хартмана (38-й номер) в матче 1/8 финала play-off НХЛ

Фото: Nick Wosika-Imagn Images / Reuters

В составе победителей отметились Ши Теодор, Джек Айкел и Марк Стоун. У проигравших автором двух шайб стал Райан Хартман.

«Вегас» представляют российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев, а также вратарь Илья Самсонов. За «Миннесоту» играют форварды Яков Тренин и Кирилл Капризов. В активе Капризова 9 очков (5 голов и 4 передачи), его результативная серия длилась 5 матчей. Тренин отметился двумя передачами.

Матч стал последним для голкипера «Миннесоты» Марка-Андре Флери. Летом 2024 года он объявил, что завершит карьеру по окончании сезона. Флери стал рекордсменом НХЛ по числу сезонов в play-off — 18. По этому показателю он обошел Мартина Бродо и Патрика Руа, на счету которых 17 сезонов. 40-летний Флери является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питсбург Пингвинс» (2009, 2016, 2017).

Из розыгрыша Кубка Стэнли также выбыл клуб «Оттава Сенаторс», который принимал участие в play-off впервые за семь лет. В серии до четырех побед команда уступила «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:2. В 1/4 финала «Торонто» сыграет против «Флорида Пантерс».

Таисия Орлова