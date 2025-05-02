Автодорогу из Азова в Ростов перекроют 2 и 3 мая из-за велопробега

В Ростовской области из-за масштабного велопробега перекроют участок трассы «Азов-Ростов». Об ограничениях движения сообщили в региональном минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, 2 и 3 мая закроют участок автодороги, который ведет в сторону Азова. Ограничения будут действовать с 9:30 до 15:00 по мск.

Водителям рекомендуется заранее изменить маршрут, чтобы не попасть в пробку. В качестве альтернативы ведомство советует старое направление дороги «Ростов — Азов».

Мария Хоперская