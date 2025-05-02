Открытие арт-пространств в Кисловодске отложено из-за угрозы БПЛА

Торжественное открытие пяти новых арт-пространств в подземных переходах Кисловодска, запланированное на 2 мая, отменили из-за объявленного в Ставропольском крае режима беспилотной опасности. Об этом сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

торжественного открытия пяти новых арт-пространств в подземных пешеходных переходах.

«О новом времени открытия сообщим дополнительно»,— заявил градоначальник.

Власти также напомнили гражданам, что при необходимости они могут обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».

Николай Аксенов