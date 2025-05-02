Открытие арт-пространств в Кисловодске отложено из-за угрозы БПЛА
Торжественное открытие пяти новых арт-пространств в подземных переходах Кисловодска, запланированное на 2 мая, отменили из-за объявленного в Ставропольском крае режима беспилотной опасности. Об этом сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.
Фото: администрация Кисловодска
торжественного открытия пяти новых арт-пространств в подземных пешеходных переходах.
«О новом времени открытия сообщим дополнительно»,— заявил градоначальник.
Власти также напомнили гражданам, что при необходимости они могут обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».