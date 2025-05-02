Более десятка участников банды лжеремонтников предстанут перед судом в Петербурге

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). На скамье подсудимых окажутся тринадцать участников организованной преступной группы. В их числе организатор криминального бизнеса, координаторы, сотрудники «колл-центров» и непосредственно исполнители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном главке, в ходе проведения следственных действий было установлено, что обвиняемые обзванивали жителей Петербурга и представлялись сотрудниками муниципальных служб. Граждан убеждали в необходимости заменить установленные пластиковые окна, отремонтировать электрические приборы и проводку, которые якобы уже технически неисправны. При этом утверждалось, что отказаться от услуги нельзя, поскольку это создаст пожароопасную ситуацию для жителей всего многоквартирного дома.

Как правило, потерпевшие соглашались на оформление заявки и вызов «мастера». Последний же никаких ремонтных работ по факту не производил и в лучшем случае заменял исправное оборудование аналогичным. Для конспирации своей деятельности мошенники составляли фиктивные договоры об оказании услуг, цены на которые были сильно завышены. О стоимости работ жертвы узнавали уже после «оказания услуг», а от оплаты квитанции ни под каким предлогом отказаться было нельзя.

В результате преступной деятельности по такой схеме фигуранты обманули 48 петербуржцев в возрасте от 49 до 87 лет. Среди потерпевших были, в том числе, ветераны труда, инвалиды, жители блокадного Ленинграда, участники ВОВ, уточнили в полиции. Общая сумма материального ущерба превысила 7 млн рублей.

В настоящий момент пятерым участникам ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще семерых — запрет определенных действий. Одна из обвиняемых находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионерку из Петербурга обманули мошенники, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Под предлогом декларирования имущества аферисты заставили пожилую женщину передать курьерам деньги и драгоценности на сумму около 19 млн рублей.

Андрей Цедрик