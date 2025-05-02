Развожаев назвал ночную атаку БПЛА на Севастополь самой крупной с начала года

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили более 50 беспилотников над Севастополем во взаимодействии с морским флотом. Еще несколько БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря. Атака стала самой массированной с начала года, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В результате никакие объекты в городе и в море не повреждены.

Минобороны сообщало об уничтожении 89 дронов над Крымом за прошедшую ночь. Еще 23 БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря. О первых сбитых беспилотниках господин Развожаев сообщил в ночь на 2 мая, в 2:13 мск. Затем губернатор Севастополя сообщал о работе ПВО в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, населенного пункта Качи и города Балаклавы.